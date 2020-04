Koronawirus w Warszawie. Pięcioro pracowników pogotowia zakażonych

- To jednak jest duży wyłom, zwłaszcza że dotyczy zarówno pracowników medycznych, jak i pracowników działu logistyki i wsparcia. Jeśli chodzi o ten weekend, to tak naprawdę można powiedzieć, że był to czarny weekend w historii pogotowia w czasie epidemii- powiedział w rozmowie z tvnwarszawa Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".