Koronawirus w Warszawie. Posiłki dla bezdomnych rozwozi autobus

Mobilna jadłodalnia

Noclegownie czynne całą dobę

Apel o prowiant dla bezdomnych

Organizacje pozarządowe apelują o przekazywanie prowiantu dla bezdomnych, który można włożyć do paczek. Mogą to być np. konserwy, chleb czy inne produkty nadające się do spożycia bez obróbki termicznej. Ofiarodawcy powinni kontaktować się ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej przez adres mailowy: acacko@spiis.pl. Do organizacji mogą się zgłaszać również osoby, które chciałyby być wolontariuszami w Mobilnym Punkcie Poradnictwa.