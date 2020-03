Koronawirus w Warszawie. Psycholodzy oferują pomoc

Koronawirus w Warszawie. Wola oferuje pomoc

-Wczoraj uruchomiliśmy numery telefonów. Pierwsze z nich się pojawiły, ale były one od klientów, którzy na co dzień korzystają z pomocy naszych psychologów. Szczególnie interesowało ich, to kiedy sytuacja wróci do normy, a pomoc psychologiczna na ulicy Żelaznej będzie świadczona w pełnym zakresie. Nie jest tajemnicą, że teraz jest to znacznie utrudnione. Nie mieliśmy jeszcze telefonu od osoby, która czułaby niepokój w związku z izolacją. Psycholog, pracujący w ośrodku twierdzi, że wszystko jest kwestią czasu. Na razie wszyscy idziemy z rozpędu. Kiedy pojawiają się obostrzenia, o ile takie oczywiście wystąpią, pojawiają się telefony. Dobrze, żeby były takie miejsca, w których można nie tylko uzyskać pomoc, ale tez podzielić się swoimi obawami, czy przemyśleniami- mówił dla WawaLove Mariusz Gruza, Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Wola.