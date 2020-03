Koronawirus w Warszawie. Puzoniarz nie dawał sąsiadom spokoju. Sympatyczna wymiana zdań

W jednym z bloków na Ursynowie zaczęły się roznosić dźwięki puzonu. Jeden z mieszkańców, stosując się do zaleceń, nie zamierzał wychodzić z domu i rezygnować ze swoje pasji. Sytuacja doprowadziła do sympatycznej wymiany zdań między sąsiadami .

"Serdecznie dziękujemy za przygrywanie nam w tych trudnych dla wszystkich dniach. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że część z nas zmuszona została do pracy z domu, a nieustanna praktyka gry na puzonie znacznie utrudnia możliwość skupienia się! Będziemy wdzięczni za skrócenie muzycznych treningów. Chcielibyśmy również odpocząć. Przesyłamy pozdrowienia, sąsiedzi" - zaapelowali.

Koronawirus w Warszawie. Muzyczny problem na Ursynowie

"Drodzy sąsiedzi, rozumiem, że moje ćwiczenie może być uciążliwe. Chciałbym jednak podkreślić, że jest to również moja praca. Obecna sytuacja zmusza mnie, podobnie jak Państwa, do pracy w domu" - napisał muzyk. Jak dodaje, zwykle ćwiczy na sali prób, ale w zaistniałej sytuacji, do 25 marca musi z tego zrezygnować.

Sąsiad wpadł na rozwiązanie problemu. "Uwzględniając Państwa prośbę do tego czasu ograniczę ćwiczenie. Będę ćwiczył pomiędzy 16:00 a 18:00. Pozdrawiam puzoniarz - napisał.