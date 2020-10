Koronawirus w Warszawie. Rafał Trzaskowski apeluje do rządu

Koronawirus w Warszawie. Rafał Trzaskowski zarzuca rządowi złą komunikację z samorządowcami

W związku z "wciągnięciem" Warszawy do strefy czerwonej, podczas piątkowego spotkania Rafał Trzaskowski wyraził wielką obawę w sprawie niejasnych zasad dotyczących nowych obostrzeń, wprowadzanych przez rząd. Według prezydenta stolicy, komunikacja pomiędzy samorządowcami, a rządem, jest niewystarczająca i chaotyczna.

Jedną z głównych kwestii stała się służba zdrowia, według Rafała Trzaskowskiego niezbędne jest utworzenie nowych szpitali dla pacjentów covidowych, konieczny jest harmonogram przekształceń normalnych szpitali, w miejsca przeznaczone dla osób zakażonych wirusem SARS-Cov-2. Chodzi o to, aby osoby ze zdiagnozowanych koronawirusem, nie trafiały do placówek, gdzie leczeni są pacjenci na inne schorzenia. Zaproponowanym rozwiązaniem miałyby być także szpitale polowe oraz izolatoria.

"Dzisiaj sytuacja w szpitalach jest dramatyczna i jeśli nie podejmiemy jakiś decyzji z dnia na dzień to ta sytuacja będzie się pogarszać" – dodał.

"My postulujemy już od dłuższego czasu danie większej elastyczności dyrektorom szkół w porozumieniu z sanepidem w sprawie przechodzenia na nauczanie hybrydowe albo zdalne" – tłumaczył Rafał Trzaskowski.

Jak się okazuje, koszty obsługi oświaty rosną w tym roku lawinowo, w porównaniu do ubiegłego roku jest to o 400 mln więcej w samej Warszawie. Dlatego Rafał Trzaskowski zaapelował także o zwiększenie subwencji szkół, aby możliwe było wyposażenie wszystkich nauczycieli oraz uczniów w niezbędne do nauki komputery.