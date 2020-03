Koronawirus w Warszawie. Służby mundurowe nie pozostają bierne

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce władze nieustannie apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do wytycznych przekazywanych przez służby sanitarne w zakresie zasad higieny. O ile znaczna część społeczeństwa ograniczyła przemieszczanie się, tak inni wolne od pracy czy szkoły traktują jak wakacje. Nie bez przyczyny warszawskie ulice są coraz bardziej zatłoczone, a Wisła dosłownie tętni życiem.

Ludzie przyzwyczajeni do ulicznego zgiełku i szybkiego tempa życia, nie przywiązują wagi do tego, że działania, które podejmujemy w tym szczególnie trudnym czasie, mają znaczący wpływ na zdrowie... tym razem nie tylko nasze. W parkach, na boiskach czy placach zapach regulowanie gromadzą się duże grupy ludzi. To idealne środowisko dla rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. W związku z tym stołeczni policjanci i strażnicy miejscy zapowiedzieli, że nie zamierzają przejść obojętnie obok zaistniałej sytuacji.