Koronawirus w Warszawie. Strażacy z Białołęki ruszyli z pomocą

- Zarówno w szpitalach, jak i pogotowiach ratunkowych najbardziej brakuje masek z filtrem HEPA, fartuchów barierowych, a także kombinezonów typu tyvek i to o nie prosimy w pierwszej kolejności. W dalszym ciągu jednak przyjmiemy wszystko to, co zechcą nam przekazać mieszkańcy. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem, a chętnych do pomocy nie brakuje. Ludzie przywożą do nas nie tylko jedzenie czy maski, ale proponują też przelewy pieniężne- powiedział w rozmowie z WawaLove Rafał Karpiński z OSP na Białołęce.