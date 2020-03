Koronawirus w Warszawie. Szkoły i przedszkola zamknięte, ale rekrutacja trwa

Koronawirus w Warszawie. Zmiana zasad rekrutacji

Obecna sytuacja w kraju wymusiła zmianę zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Wnioski przyjmowane będą do najbliższego piątku, tj.20 marca. Obecnie rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

Prezydent apeluje do rodziców

W serwisie stołecznego Biura Edukacji pojawił się list Prezydenta do rodziców warszawskich przedszkolaków i uczniów. Trzaskowski przypomina, że rozpoczyna się pierwszy tydzień zamkniętych przedszkoli i szkół. W tym czasie wiele zależy właśnie od dorosłych. Oprócz zachowań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa niezwykle ważne jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Władze pragną, by czas zamknięcia placówek oświatowych nie był czasem straconym. Nauczyciele znają swoich uczniów i wiedzą, do jakich źródeł sięgnąć, by przekazać im odpowiednie materiały czy zadania. Aby zobaczył pełną treść apelu kliknij tutaj