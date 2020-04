Koronawirus w Warszawie. Szpital MSWiA rozpoczął nabór dawców osocza

- To obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii – przekonują lekarze.

Osocze ozdrowieńców może zawierać przeciwciała, które okażą się pomocne w leczeniu chorych, walczących z zakażeniem wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2. Lekarze szpitala zaapelowali o pomoc do pacjentów, którzy przebyli chorobę COVID-19, aby zgłaszali się w celu oddania krwi. Do kogo kierowany jest apel? Szpital poszukuje pełnoletnich mężczyzn poniżej 65. roku życia, którzy przebyli chorobę i posiadają dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin (wymaz z nosogardzieli). Lekarze zaznaczyli, że dawcy muszą ważyć nie mniej niż 50 kilogramów. Chętni mogą zadzwonić pod nr telefonu +48 515 633 105 od godziny 10 do 18 lub wysłać maila na adres COVID-19OSOCZE@gmail.com.