Koronawirus w Warszawie. Targówek szyje maseczki dla szpitali

Maseczki szyje ponad 30 osób . Oprócz tego w akcję zaangażowanych jest kilkunastu kierowców i sztab logistyczny.Niezbędne akcesoria, takie jak chociażby tkaniny, nici czy tasiemki przekazywane są przez indywidualnych darczyńców. Maseczki przekazane zostały placówkom służby zdrowia także tym poza Targówkiem. W ostatnim czasie trafiły m.in. do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, SZPZLO Warszawa-Targówek, Komisariatu Policji Warszawa Targówek, Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Ośrodka Hospicjum Domowe Tykocińska oraz Caritas Poborzańska. W najbliższym czasie partia powędruje również do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

-Potrzeb jednak dużo więcej i rąk do pomocy potrzeba wiele. Bardzo prosimy osoby chętne do włączania się w akcje (szycie, krojenie materiałów, dystrybucja materiałów do „szwaczek”) do przyłączenia się do nas poprzez to wydarzenie. Każdy, kto się przyłączy, dostanie niezbędne materiały wraz z instrukcją. Koordynatorki i inicjatorki akcji: Joanna Wojszcz i Katarzyna Klass. Wspiera nas: Targówek w spódnicy. Wszystkie informacje będziemy wrzucać na bieżąco- dodają organizatorzy.