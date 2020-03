Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski apeluje o przesunięcie egzaminów

Koronawirus w Warszawie. Egzamin ósmoklasisty i maturalny odbędą się w innym terminie?

- Zwracam się do Pana Premiera z apelem o zmianę organizacji roku szkolnego 2019/2020, w tym o przesunięcie terminów egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych- pisze Prezydent Warszawy w piśmie do premiera Morawieckiego.

Prośbę motywuje tym, iż środki ostrożności w przypadku tak dużych skupisk byłyby trudne do zachowania. Nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy, wzmogłaby u uczniów stres egzaminacyjny, przez co wyniki byłyby znacznie gorsze. Trzaskowski podkreśla również fakt, że w jego ocenie przeprowadzenie tych egzaminów w sposób zdalny jest niemożliwe do wykonania.