Koronawirus w Warszawie. Tylko w sobotę ponad 200 mandatów

Koronawirus. Warszawa. Ponad 200 mandatów

Koronawirus. Warszawa. Kary nawet do 30 tys. zł

W Polsce obowiązują ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18. roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Parki, bulwary i plaże są zamknięte. Nie można swobodnie przemieszczać się, za wyjątkiem wyjść w celu załatwienia najważniejszych potrzeb życia codziennego. Jest to na przykład wizyta w sklepie czy u lekarza. Można też udać się do pracy lub wziąć udział w wolontariacie. Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób. Zasada ta nie dotyczy rodzin. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.