Koronawirus w Warszawie. W tych restauracjach zamówisz jedzenie na wynos

Czy są wśród nas osoby, które nie lubią od czasu do czasu wyjść na miasto i spróbować nowinek kulinarnych serwowanych przez popularne knajpy? Ramen, pyszna pizza a może wegańskie burgery? Na jakiś czas musimy niestety zapomnieć o odwiedzaniu restauracji i barów. Zostaje nam jeszcze zamawianie na wynos . Tym prostym sposobem nie tylko odetchniemy od gotowania, ale też wesprzemy lokalne biznesy, które mocno ucierpią w wyniku wprowadzenia stanu epidemicznego.

Podczas odbioru zamówień powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad, o których przypominają nam również właściciele restauracji w postach dodawanych na swoich fanpagach. Odbiór osobisty odbywa się tylko po uprzednim złożeniu zamówienia telefonicznego. W lokalach zachowujmy dystans 1-1.5 m od innych osób lub poczekać na swoją kolej na zewnątrz. Restauratorzy proponują, by płacić kartą, telefonem lub Blikiem. Zwróćmy uwagę, czy obsługa, która pakuje i wydaje nasze jedzenie, ma włożone rękawiczki (to podstawa!).

Po powrocie do domu, torby i pudełka, w których znajduje się nasze zamówienie, niezwłocznie wyrzućmy. Nie zapominajmy również, by przed zjedzeniem dokładnie umyć ręce, a danie przełożyć na własny talerz. Oprócz tego wiele lokali zachęca do korzystania z aplikacji, za pośrednictwem których zamówimy dania, takie jak pyszne.pl, pizzaportal.pl, ubereats, glovo, wolt, smacznieiszybko.pl, lunchroom.pl, royalmenu.pl.