Koronawirus w Warszawie. Wolontariusze powrócili do Schroniska na Paluchu

Koronawirus w Warszawie. Do schroniska powrócili wolontariusze

Karolina Gałecka rzecznik prasowa Urzędu m.st. Warszawy poinformowała, że w związku z pandemią koronawirusa do tej pory psami i kotami opiekowali się pracownicy schroniska w trybie trójzmianowym. W związku z tym, że wolontariusze Palucha niemal na każdym kroku wyrażali chęć powrotu, Warszawa zainicjowała dwie wideokonferencje, które dotyczyły etapów bezpiecznego otwierania placówki.

Rozluźnianie obostrzeń odbywać się ma z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Ponadto miasto zapewni środki ochronne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Mimo to schronisko w dalszym ciągu pozostanie zamknięte dla odwiedzających. Wznowione będą jednak spacery przedadopcyjne, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli bliżej poznać psa. Placówka powróci też do przyjmowania darów od mieszkańców i firm, początkowo tylko w postaci karmy w oryginalnym opakowaniu. Gałecka zaznacza, że w kolejnych etapach Schronisko Na Paluchu uruchomi m.in. szkolenia dla wolontariuszy, praktyki studenckie czy wstęp dla osób z zewnątrz. Konkretna data uzgodniona będzie w piątek, 22 maja.