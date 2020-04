Koronawirus w Warszawie. WOŚP przekazała łóżka do intensywnej terapii szpitalowi MSWiA

Prezes WOŚP Jerzy Owsiak odebrał we wtorek pierwszą partię czterech łóżek do intensywnej terapii. Łóżka trafiły do jednego ze szpitali najbardziej obciążonych pacjentami z koronawirusem. To szpital MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Placówka w połowie marca została przekształcona w szpital zakaźny.