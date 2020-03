Koronawirus w Warszawie. Wybory przeniesione. Nowego rektora UW poznamy w czerwcu

Nowy rektor Uniwersytetu Warszawskiego zostanie wyłoniony nie w kwietniu, a w czerwcu. Wynika to bezpośrednio z rozporządzenia rektora, na mocy którego do 14 kwietnia wszystkie zajęcia zostały odwołane, a do 30 kwietnia na UW nie mogą się odbywać żadne otwarte wydarzenia.

(SPL/East News, Fot: Katarzyna Centkowska)