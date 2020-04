Koronawirus w Warszawie. Zamek Królewski na niebiesko. Na znak solidarności z lekarzami

Zamek Królewski strumieniem niebieskiego światła oświetlany jest stopniowo. W niedzielę o godzinie 19 zaświeciła się fasada zamku od strony Wisły. W poniedziałek o tej samej porze podświetlona zostanie ściana od strony Trasy W-Z. We wtorek za sprawą oświetlenia elewacji od strony Kolumny Zygmunta, Zamek Królewski w Warszawie niebieską barwą rozbłyśnie z każdej strony.

Kolor niebieski symbolizuje pracowników służby zdrowia, których światowy dzień przypada właśnie we wtorek. Pomysłodawcy akcji tłumaczą w komunikacie, że to gest wyrażenia wdzięczności i okazania wsparcia pracownikom służby zdrowia, którzy na co dzień ratują zdrowie i życie, nierzadko narażając własne.