Koronawirus w Warszawie. Zmalała liczba pacjentów w Szpitalu Narodowym

Koronawirus w Warszawie. Szpital Narodowy przyjął łącznie 161 pacjentów

"W ciągu dwóch dni szpitale 18 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania pacjentów na leczenie do szpitala tymczasowego, z czego 10 pacjentów zostało przyjętych do hospitalizacji. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych - przyjętych do leczenia - wynosi 161 osób" – podała Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, cytowana przez PAP.