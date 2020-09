Koronawirus w warszawskich szkołach. Rafał Trzaskowski: niezbędne są zmiany w ofercie zajęć

"Niezależnie od trudności związanych z epidemią koronawirusa i trudną sytuacją finansową, wysoka jakość oświaty w Warszawie jest moim priorytetem. Niezbędne są jednak zmiany w ofercie zajęć dodatkowych - w tej sprawie wysłałem do warszawskich rodziców list przez system Librus" - informuje na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W liście Trzaskowski podkreśla, że pisze także jako ojciec licealistki i szóstoklasisty. "Część z państwa zauważyła, że oferta zajęć dodatkowych jest inna niż w poprzednich latach. Rozumiem państwa niepokój. Chcę wyjaśnić, co się stało" - pisze.

Rafał Trzaskowski wyjaśnia, na czym polegają zmiany

Trzaskowski tłumaczy to tym, że "od kilku lat samorządy dostają coraz mniej pieniędzy z budżetu państwa na prowadzenie szkół". Wyjaśnia, że w tym roku największą część budżetu Warszawy to wydatki na oświatę. "To ponad 5 mld zł" - czytamy w liście.