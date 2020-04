Koronawirus. Warszawa. Bohaterowie bohaterom. List Powstańców Warszawskich

Powstańcy Warszawscy wystosowali list do pracowników służby zdrowia z wyrazami podziękowań, uznania i wdzięczności za walkę z epidemią koronawirusa. Zwracają się też do polskiej młodzieży, aby została w domach i w ten sposób pomogła tym, którzy walczą o życie ludzkie.

"My, żyjące jeszcze uczestniczki i uczestnicy Powstania Warszawskiego – służba liniowa i służba sanitarna – zwracamy się do Was, naszych dzisiejszych koleżanek i kolegów, znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią: lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb pomocniczych – z wyrazami podziękowań, uznania i wdzięczności” – napisano w liście.