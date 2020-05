Koronawirus. Warszawa. Czy dzieci wrócą do przedszkoli? Odpowiedź rodziców

Przedszkola w Warszawie ruszą 18 maja?

Kazanowska oznajmiła, że intencją ratusza jest, by przedszkola otworzyły się dla dzieci od 18 maja. Przypomina jednak, że muszą zostać spełnione wszystkie warunki zapewniające warszawskim maluchom bezpieczeństwo. Wiceprezydent zaznaczyła też, że warszawskie przedszkola są w stanie przyjąć ok 50% wszystkich dzieci, co oznacza, że miasto będzie musiało zdecydować, które dzieci przyjąć do ponownie otwartych przedszkoli.