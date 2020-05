Koronawirus. Warszawa. Czy muzea zostały otwarte?

Koronawirus w Warszawie. Zamek Królewski otwarty

Z komunikatu opublikowanego na Facebooku jednoznacznie wynika, że muzeum będzie czynne w dni powszednie: od wtorku do piątku w godzinach: 12.00 – 17.00; w soboty i niedziele – od 10.00 do 17.00. Ostatnie wejście – na pół godziny przed zamknięciem. Jak podkreśliła dyrekcja, obowiązywać będzie wyłącznie zwiedzanie indywidualne.

Warszawa. Muzeum POLIN pozostaje zamknięte

- informacje przekazane w ubiegłym tygodniu opinii publicznej przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nie oznaczają, że muzea i galerie w Polsce zostają otwarte już dzisiaj. Rozporządzenie to otwiera natomiast drogę do takich decyzji - mówi Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Rzecznik prasowa muzeum podkreśla, że kluczowe jest bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników muzeum – a powierzchnia i multimedialny charakter ekspozycji stałej stwarzają w tym zakresie szereg wyzwań. Po uzyskaniu odpowiednich dyspozycji służb sanitarnych i doposażeniu muzeum w niezbędne zabezpieczenia i środki ochrony będziemy przygotowywać instytucję do ponownego otwarcia. W pierwszej kolejności zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (władze otrzymały od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego list z informacjami dotyczącymi przygotowania instytucji do ponownego otwarcia, które są przedmiotem szczegółowej analizy dyrekcji Muzeum i działającego w muzeum zespołu kryzysowego) będzie to oznaczało stopniowe przechodzenie z pracy zdalnej na stacjonarną pracowników muzeum.

- Na dziś nie możemy podać konkretnej daty otwarcia dla publiczności, oczywiście, kiedy tylko podejmiemy decyzje, podamy je do wiadomości opinii publicznej. Do tego czasu zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferty naszego muzeum On-Line: wirtualnych spacerów z przewodnikami i przewodniczkami po wystawie "1000 lat historii Żydów polskich" bez wychodzenia z domu, do śledzenia cyklu spotkań z kulturą żydowską i judaizmem "Żydowskie ABC online" oraz uczestniczenia w literacko-historycznym cyklu „Czytelni POLIN online”, a także do słuchania internetowego radia Polin - dodaje.