Koronawirus. Warszawa. Kolejny apel polskich miast do rządu. Chodzi o żłobki i przedszkola.

Koronawirus. Rafał Trzaskowski wraz z innymi prezydentami polskich miast

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z Aleksandrą Dulkiewicz prezydentką Gdańska, Aleksandrem Truskolaskim prezydentem Białegostoku, Jackiem Jaśkowiakiem prezydentem Poznania i Jackiem Karnowskim prezydentem Sopotu, zaapelował do rządu o wsparcie w zakresie testowania pracowników żłobków, przedszkoli i szkół. Wszyscy samorządowcy mówili jednym głosem o konieczności zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpieczeństwa podczas zajęć.

Rafał Trzaskowski zaznaczył, że apel jest wynikiem solidarności ze wszystkimi samorządami w Polsce. - Żądamy, by rząd wziął odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w żłobkach i przedszkolach. (...) Domagamy się testów w imieniu wszystkich samorządowców, z którymi rząd zapomniał skonsultować wszystkie swoje decyzje w sprawie odmrażania gospodarki - mówił Trzaskowski.

Koronawirus w Warszawie. Dlaczego Warszawie nie udało się przeprowadzić testów?

Prezydent Rafał Trzaskowski odpowiedział też na pytanie związane z przeprowadzaniem testów na obecność COVID-19 w samej Warszawie. Jego zdaniem odpowiedzialność za testy ponosi rząd i to od rządu należy wymagać, by takich testów było znacznie więcej. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że testów powinno się robić więcej wyłącznie w dużych miastach. Według Trzaskowskiego rząd Mateusza Morawieckiego powinien zadbać o natężenie testowania na terenie całej Polski w miastach, miasteczkach, gminach i wsiach.