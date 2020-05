Koronawirus. Warszawa. Latem komunikacja miejska zamieni się w saunę? Klimatyzacja pozostaje wyłączona

Mimo że dziś pogoda za oknem zupełnie na to nie wskazuje, lato zbliża się wielkimi krokami. We wtorek prezydent Warszawy zapowiedział kolejne etapy odmrażania gospodarki i powrotu do normalności. W komunikacji w dalszym ciągu obowiązują limity pasażerów, a klimatyzacja pozostaje wyłączona aż do odwołania. Latem czeka nas w nich miejska sauna?

Koronawirus w Warszawie. Klimatyzacja w komunikacji miejskiej pozostaje wyłączona (PAP)