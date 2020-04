Koronawirus. Warszawa. Na Ursynowie powstał mobilny punkt do robienia testów na COVID-19

Jak opisuje reporterka TVN24, pracownicy medyczni chętnie z tej opcji korzystają. - Dla bezpieczeństwa moich pacjentów chcę się przebadać, ponieważ pracodawca nie zorganizował dla nas takich testów - odpowiada reporterce jeden z pielęgniarzy. Przed namiotem ustawiały się dziś także ambulansy. Przez niecałe 4 godziny działania punktu przebadano ok. 70 osób.

Warszawa. Mobilny punkt pobrań. Wynik w 72 godziny

Badanie można wykonać bez wychodzenia z samochodu. Pobrany wymaz transportowany jest do laboratorium. Wynik znany jest w ciągu 72 godzin.

Za akcją stoi grupa Diagnostyka, która podobny punkt postawiła już w Łodzi. Stanowiska typu „Drive&Go-Thru”, to rozwiązanie na szerszą skalę zastosowane w Niemczech, czy Stanach Zjednoczonych.

- Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD zgodnym z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie - informuje Diagnostyka.

Placówka działa od poniedziałku do piątku od 8 do 15. Koszt badania to 580 zł. Pracownicy służby zdrowia wykonają je za darmo.