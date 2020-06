Koronawirus. Warszawa. Nie będzie centralnej procesji Bożego Ciała w Warszawie

Koronawirus w Warszawie. Boże Ciało bez centralnej procesji

Koronawirus w Warszawie. Kuria apeluje do wiernych

Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w komunikacie do proboszczów swojej diecezji zachęca do procesji wokół kościołów. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby Księża Proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami" - napisał bp Kamiński.