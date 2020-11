Koronawirus. Warszawa otrzymała od rządu dwa respiratory, w tym jeden działający

Stolica zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia oraz wojewody mazowieckiego o wyposażenie miejskich szpitali w niezbędny sprzęt. Według danych przekazanych przez Urząd Miasta chodziło m.in. o:

- 67 urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii,

oraz 200 namiotów tlenowych do transportu chorych.

"Trudno zrozumieć sytuację, że respirator, który ratuje ludzkie życie, od tygodnia stoi w kartonie jak atrapa. Zgodnie z przesłaniem Ministra Zdrowia 'wszystkie ręce na pokład', miejskie podmioty lecznicze z ogromnym poświęceniem zaangażowały się w walkę z COVID-19. Dla przypomnienia: sześć z dziesięciu szpitali nadzorowanych przez Warszawę, tj. Wolski, Praski, Czerniakowski, Inflancka oraz właśnie Grochowski i Bielański, zostały zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego włączone do II poziomu zabezpieczenia i leczeni są tam pacjenci z dodatnim wynikiem testu pod kątem zakażenia COVID-19" - powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Dotychczas Warszawa zakupiła już 30 stanowisk do intensywnej terapii z respiratorami, kardiomonitorami, stacjami pomp infuzyjnych, jak również łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, oraz sześć aparatów do terapii nerkozastępczej i 10 urządzeń do dezynfekcji. Łączny koszt zakupów wyniósł 7,7 mln złotych, które pochodziły z rezerwy kryzysowej.