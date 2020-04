Koronawirus. Warszawa. W szpitalu MSWiA powstały pokrzepiające murale

W połowie marca decyzją wojewody, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej, został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny do walki z COVID-19. Aktualnie trwają prace remontowe oraz drobne przebudowy, mające na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji, w tym możliwości przyjęcia większej ilości chorych. Iwona Sołtys, kierownik działu obsługi pacjenta zapowiadała, że powstają m.in. śluzy, czyli specjalne przejścia, odgradzające zakażonych pacjentów od strefy wolnej od wirusa.

Koronawirus w Warszawie. Malowidła po obu stronach śluzy

Przypomnijmy, że to właśnie artyści z Good Looking Studio w ubiegłym tygodniu zrealizowali mural na elewacji kamienicy przy ul. Tamka 37. Twórcy malowali go pro bono, przy użyciu własnych zasobów. Także wspólnota mieszkaniowa, do której należy budynek, zrzekła się wynagrodzenia z tytułu wynajmu ściany.