Koronawirus. Warszawa w żółtej strefie. Trzaskowski o działaniach miasta

Koronawirus w Warszawie. Obowiązkowe maseczki

Koronawirus w Warszawie. 9 punktów pobrań. Będą kolejne

"Będziemy dążyli do tego, aby tych punktów było więcej, w tej chwili staramy się o kolejne 5, czyli razem 14. Staramy się, aby ci, którzy muszą wykonać test, mieli jak najkrótszy do pokonania dystans. Chcemy, aby te punkty były we wszystkich albo przynajmniej w większości dzielnic Warszawy" – dodał Rafał Trzaskowski.

Koronawirus w stołecznych szkołach. 224 osoby na kwarantannie

Koronawirus a budżet Warszawy

"My, samorządowcy, od samego początku marca apelujemy do rządzących o to, aby z nami konsultowane były decyzje, dotyczące tego, co rząd chce wcielać w życie, tak żebyśmy się mogli przygotować i przez cały czas przypominamy, że sytuacja finansowa samorządów jest niesłuchanie trudna" – tłumaczył Rafał Trzaskowski.