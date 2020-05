Koronawirus. Warszawa. Warszawscy wolontariusze wspierają potrzebujących

Wawer walczy z Koronawirusem maseczkami

Wsparcie można również zorganizować w ramach warszawskiej inicjatywy lokalnej. Do złożenia wniosku o pomoc wystarczą tylko dwie osoby lub status organizacji pozarządowej. Doskonałym przykładem są mieszkańcy Wawra, którzy dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu dzielnicy zorganizowali akcję szycia maseczek ochronnych. Uszyte przez mieszkańców Wawra maseczki, trafiły już do Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Budzik i lokalnych ośrodków wychowawczych. Ponadto już powstaje 3000 kolejnych maseczek dla warszawskich seniorów.

Warszawa Wspiera

Wszyscy chętni do pomocy mogą cały czas zgłaszać się do różnych organizacji i deklarować się jako wolontariusze. Nabór prowadzą m.in. dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundacja Kreatywni w działaniu i Fundacja Legii. Miasto zachęca również do wsparcia ze strony darczyńców, którzy również wykazali się do tej pory wielką hojnością.