Koronawirus. Warszawa Wspiera seniorów podczas epidemii

Koronawirus w Warszawie. Stolica wspiera seniorów

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami utworzono system „Warszawa Wspiera" adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji. Projekt realizowany będzie we wszystkich dzielnicach miasta, a za jego działania odpowiadają pracownicy urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej, a także lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Zadaniem zespołów będzie dotarcie do seniorów i zrobienie zakupów żywności, leków, środków higienicznych. Ponadto zapewnione będzie wsparcie psychologiczne.