Koronawirus. Woj. mazowieckie znów pierwsze [26.03.2021]

W woj. mazowieckim w ciągu ostatniej doby potwierdzono 5 264 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W czwartek odnotowano 5 104 przypadki. Liczba zakażeń jest zatem podobna do tej z ubiegłej doby.

Drugie miejsce należy do woj. śląskiego, gdzie potwierdzono 5 095 przypadków zakażenia. Trzecie jest woj. wielkopolskie z liczbą 4 141 przypadków.

Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem, uwzględniająca wszystkie pozytywne przypadki, to 2 189 966, z czego 51 305 osób zmarło.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia rządu

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest trudna . Jak w czwartek na konferencji podkreślił premier Mateusz Morawiecki, "zbliżamy się do granicy, za którą nie będziemy mogli już dalej leczyć zakażonych pacjentów".

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że stwierdzono rekordową, dzienną liczbę zakażeń koronawirusem. To 34 151 nowych przypadków. W ciągu doby zmarło też 520 osób.

Nowe obostrzenia budzą jednak pewne kontrowersje. Działania rządu skrytykował chociażby prof. Andrzej Fal, szef Kliniki Chorób Płuc Szpitala MSWiA w Warszawie. - Nie widzę żadnej strategii od dłuższego czasu. Rozumiem, że pewne decyzje są podejmowane na bazie pewnych wyliczeń. Wszyscy czekamy na informacje co do przyszłości, a na konferencji otrzymujemy zapowiedzi na dwa-trzy dni do przodu - mówił ekspert na antenie Radia Zet.