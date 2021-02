Koronawirus. Wzrost zakażeń. Woj. mazowieckie nadal pierwsze [24.02.2021]

W woj. mazowieckim w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1 961 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. We wtorek odnotowano 1 028 przypadków. Liczba zakażeń wzrosła więc w porównaniu z ubiegłą dobą.

Drugie miejsce należy do woj. śląskiego, gdzie potwierdzono 1 529 przypadków zakażenia. Trzecie jest woj. pomorskie z liczbą 1 113 przypadków.

Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem, uwzględniająca wszystkie pozytywne przypadki to 1 661 109. Z tego 42 808 osób zmarło.

Koronawirus w Polsce. Konferencja premiera i nowe obostrzenia

Wiadomo już, że rząd planuje wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek ochronnych, przy jednoczesnym zakazie stosowania kominów, chust i przyłbic, które były wcześniej dopuszczalne. - Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy wszyscy posługiwali się od maseczek chirurgicznych w górę, ale pamiętajmy, że to towar, który kupujemy na rynku i nagły popyt będzie kształtował cenę i podaż. Nie chcielibyśmy, by nagle społeczeństwo płaciło krocie za maseczkę chirurgiczną (...) - zaznaczył w programie WP "Tłit" Wojciech Andrusiewicz.