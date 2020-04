Koronawirus zapukał do drzwi najsłynniejszej pączkarni w Warszawie. "Każdy pączek jest na wagę złota"

Pączki w Pracowni Cukierniczej "Zagoździński" zamawiał Józef Piłsudski. To najbardziej znane miejsce na pączkowej mapie stolicy, przed którym co roku w tłusty czwartek ustawiają się gigantyczne kolejki. Dziś po niemal miesiącu zamknięcia cukiernia ponownie została otwarta. "Gdyby nie to, pewnie nie przetrwalibyśmy następnych miesięcy" – mówi Wawalove Sylwia Tomaszkiewicz właścicielka cukierni.

Koronawirus w Warszawie. Uwielbiana pączkarnia po miesiącu ponownie otwarta (Facebook, Fot: @PaczkizGorczewskiej)