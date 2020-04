Koronawirus w Warszawie. Studenci czują się lepiej, ale testów brak

O izolacji 11 studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej informował wcześniej TVN Warszawa. „Zaczęło się od wpisu na Facebooku, na profilu Mundurowi Dziękują Rządowi. Z postu wynika, że władze uczelni miały zlekceważyć informację o niepokojących objawach występujących u kilkunastu podchorążych. Kępka zdementował informacje zawarte we wpisie. Poinformował, że studenci, u których wystąpiły objawy zostali odizolowani od reszty” - napisał portal.

Studenci pozostają w izolacji. Pomimo niepokojących objawów, nie zostali do tej pory przebadani w kierunku zakażenia koronawirusem.

- Zgłaszałem taką potrzebę zarówno ja, jak i sami studenci, którzy dzwonili do sanepidu. Testy jednak nie zostały do tej pory przeprowadzone, ze względu na brak charakterystycznych objawów, czyli między innymi wysokiej gorączki, kaszlu i duszności - wyjaśnił rektor.

Pomimo, że studenci czują się lepiej, Kępka zwrócił się do jednostki nadzorującej szkołę, czyli MSWiA o pomoc w dostarczeniu testów i przebadaniu studentów. Rektor liczy na to, że studentów uda się przebadać do końca tego tygodnia.