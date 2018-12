Kości mamuta w warszawskim metrze. Znalezisko ma ponad 100 tys. lat

Sześć metrów pod ziemią natrafiono na kość miednicy oraz fragmenty szkieletu prehistorycznego ssaka. Odkrycie to mogą przypisać sobie robotnicy pracujący przy budowie II linii metra w Warszawie. Wiek znaleziska naukowcy wstępnie określili na około 100-120 tysięcy lat.

Nie jest do końca pewne, czy kości należą do mamuta. Według wstępnych informacji, brany pod uwagę jest także inny gatunek prehistorycznego ssaka, a mianowicie słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). Te ostatnie żyły w Polsce w okresie plejstocenu (czyli wtedy, gdy Europa skuta była lodowcami) i mierzyły ponad 4 metry wysokości. Ich waga dochodziła nawet do 10 ton. Naukowcy sądzą, że był to jeden z największych gatunków słoni, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi.