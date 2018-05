Koszmarna wpadka w spocie Jakiego. To nie ta Praga

Aż trudno uwierzyć, że startując w wyborach na prezydenta Warszawy, można pozwolić na taką wpadkę. Patryk Jaki uderza w swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego spotem, w którym wykorzystano zdjęcie z Pragi, ale... czeskiej.

Spot świadczy o tym, że walka o stolicę będzie zacięta od początku do końca. Uwagę jednak zwraca jedna rzecz - fotografia w 26. sekundzie. W spocie o Warszawie użyto zdjęcia z innej europejskiej stolicy, z Pragi.

Wytknął mu to już Sławomir Neumann w programie "Kawa na ławę" w TVN24. Zarzucił Jakiemu, że nie zna Warszawy. Także w internecie już wrze.

Warszawa. Kolejny cios Jakiego

- Nie można dzielić warszawiaków na tych, którzy urodzili się w Warszawie i na tych, którzy przyjechali do Warszawy i z tym miastem związali swój los. Tutaj prowadzą swoje dzieci do żłobka, przedszkola, wychowują swoje dzieci, pracują - mówił w "Politycznym Graffiti” Polsat News.

- Dobrze, żeby Rafał Trzaskowski określił, co on chce zrobić z takimi ludźmi, którzy nie urodzili się w Warszawie. Może chciałby zabrać im jakieś dodatkowe przywileje – stwierdził Patryk Jaki. - Trzaskowski uważa, że trzeba uczyć Warszawy tych, którzy się tu nie urodzili. To obraźliwe - dodał.