Koszmarny wypadek na Mazowszu. Cztery osoby spaliły się w aucie

Tymczasem udało się ustalić jedynie to, że kierowcą pojazdu, który niemal całkowicie strawił ogień, mógł być osiemnastolatek, do którego należał samochód. Na to wskazują tropy wynikające ze wstępnej identyfikacji pojazdu.