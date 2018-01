Koszulka ze swastyką trafiła do sklepu charytatywnego. Sklep tłumaczy się

Nie ucichła jeszcze dyskusja i nie minęło oburzenie po wstrząsającym reportażu o polskich neonazistach, a sklep z używaną odzieżą, wspierający projekty humanitarno-społeczne zaliczył potworną wpadkę. Wśród sprzedawanej odzieży wystawił t-shirt ze swastyką.

"Serio Humana People to People Polska? Sprzedajcie takie bluzki w swoim sklepie na Jana Pawła II i nie macie z tym problemu?" - napisał na Facebooku internauta, który w sklepie z używaną odzieżą Humana People to People, wspierającym projekty humanitarno-społeczne na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących z całego świata znalazł koszulkę z godłem III Rzeszy z czarnym orłem trzymającym w szponach wieniec ze swastyką.

Internauta twierdził, że rozmawiał z obsługą, która miała mu powiedzieć, że "są ludzie, którzy to kupują". Humana People to People jest sklepem sprzedającym używaną odzież, więc nie prowadzi seryjnej sprzedaży ubrań. Niemniej, ta jedna koszulka, rzeczywiście trafiła do sprzedaży w sklepie. Próbowaliśmy dodzwonić się do Humany, niestety telefon nie odpowiadał.