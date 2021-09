Koty Warszawy. Nie będą chodziły głodne

Co będą jadły dzikie koty w stolicy? To okaże się już niebawem. Ratusz ogłosił przetarg na zakup suchej i mokrej karmy dla czworonogów, cieszących się niezależnością.

Warszawa. Miasto zapewnia karmę dla wolno żyjących kotów w mieście. Co będą jadły, rozstrzygnie przetarg na zakup suchego i mokrego pożywienia (Photo by Emre Ilikan/Anadolu Agency via Getty Images)

Źródło: Anadolu Agency via Getty Images , fot: Anadolu Agency