Kozienice. Zarzuty dla pijanych matek. Dzieci płakały na parapecie

Są zarzuty dla kobiet, które zostawiły swoje dzieci bez opieki i poszły na imprezę. Mieszkanki Kozienic odpowiedzą za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do czasu zakończenia postępowania kobiety są też zobowiązane do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Dziecko krzyczało: "Mamusiu wróć do domu". Jak się okazało, w sumie była ich trójka. Wszystkie płakały i czuły się zagubione, nie miały żadnej opieki. Wkrótce policjanci zatrzymali wracające do domu kobiety. Okazało się, że to matki dzieci. We krwi miały po 2 promile alkoholu.