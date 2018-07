Krzysztof Czuma z PO wsparł Patryka Jakiego. "Przekonałem się, że można ukraść kamienicę"

Radny stołecznej dzielnicy Włochy Krzysztof Czuma odchodzi z PO, by wesprzeć Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Decyzję ogłosił podczas konferencji przed miejskim ratuszem w piątek rano.

Krzysztof Czuma już nie będzie radnym Platformy Obywatelskiej. Zdeklarował swoje poparcie dla Patryka Jakiego w wyścigu do stołecznego ratusza. To kolejny warszawski radny, który porzuca partyjne szeregi na rzecz kandydata PiS. 11 lipca Jolanta Kasztelan również zaapelowała, by wyborcy oddali głos na Jakiego.