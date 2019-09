Krzysztof Kalczyński nie żyje. Aktor teatralny i filmowy, znany z "Klanu", mąż Haliny Rowickiej

Zmarł Krzysztof Kalczyński. O śmierci aktora znanego m.in. z serialu "Klan" poinformowała rodzina i najbliżsi. Kalczyński był związany m.in. z kilkoma warszawskimi teatrami.

O śmierci Krzysztofa Kalczyńskiego napisała również jego synowa, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska. "Dziś odszedł mój wspaniały Teść, Tata – Krzysztof Kalczyński. Człowiek miliona anegdot, niespożytej energii i dowcipu, wspaniały Tata ale tez Dziadek. Będzie nam Go bardzo brakowało Mam to szczęście, że mieszkam z kilkoma klonami Taty - ten urok, poczucie humoru, odwaga, kreatywność to bardzo Kalczyńskie cech Dziękuje Tato za to i za Twoje ogromne - napisała żona Filipa Kalczyńskiego.