Ksiądz skazany za molestowanie 11-latka pracuje w Otwocku. 200 metrów dalej jest szkoła podstawowa

To była jedna z najgłośniejszych afer pedofilskich w Polsce. Grzegorz K. został w 2014 roku skazany za molestowanie 11-latka. Teraz ksiądz wrócił i kieruje Domem Księży Emerytów w Otwocku. Kuria zareagowała na doniesienia mediów i zapewnia, że wszystko jest zgodne z procedurami.

Skazany za czyny pedofilskie ksiądz wrócił do pracy. Od 1 kwietnia Grzegorz. K jest administratorem Domu Księży Emerytów w Otwocku. To zaledwie kilka kilometrów od Otwocka Wielkiego, w którym ksiądz dopuścił się molestowania 11-latka. Został za to skazany prawomocnym wyrokiem w 2014 roku. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2001-2002.