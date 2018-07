Księża zbierają okulary. Chcą je wysłać biednym do Madagaskaru

Warszawska parafia Wniebowstąpienia Pańskiego podjęła się nietypowej zbiórki. Do 13 lipca księżom z Ursynowa będzie można przekazać niepotrzebne już okulary. Zostaną podarowane biednym mieszkańcom wyspiarskiego kraju, których nie stać na korekcję wzroku.

Od 46 lat przebywa na Madagaskarze jako misjonarz. Teraz korzysta z urlopu odpoczywając w Polsce, ale cały czas myśli o potrzebujących w tym dalekim kraju. Zanim wróci do pracy, apeluje do warszawiaków o pomoc. Jeszcze do 13 lipca można przynosić do ursynowskiej parafii (aleja KEN 101) niepotrzebne okulary korekcyjne. Na pewno przydadzą się podopiecznym misjonarza.