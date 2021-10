Kto chce pomóc dzieciom na granicy, leci do "Ptaszyny". Liczy się każdy okruszek

Gdzie zebrać to wszystko, gdy nie jest się taką organizacją jak Caritas? W prywatnym domu miejsca zabraknie. Ale Ola i Asia zgodziły się oddać jedną salę swojej klubokawiarni "Ptaszyna" i teraz tutaj przychodzą ludzie z tym, co najważniejsze - naładowanymi powerbankami, żywnością od razu do spożycia, o długim terminie ważności, izotonikami, odżywkami. Nawet okruch jedzenia może uratować komuś życie. I jeszcze ciepłe rzeczy. I chusty do noszenia dzieci.