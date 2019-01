Ktoś próbował uprowadzić 11-latkę pod szkołą. Rodzice boją się o bezpieczeństwo dzieci

Niedaleko Szkoły Podstawowej nr 246 na ul. Białowieskiej w Warszawie doszło wczoraj do incydentu z udziałem 11-latki podczas jej powrotu do domu. Według zeznań dziewczynki, ktoś zaczął ją nagabywać. Na szczęście idąca z nią koleżanka zaczęła krzyczeć. Skończyło się na strachu.

Post błyskawicznie rozniósł się po mediach społecznościowych - w ciągu dwóch godzin udostępniono go prawie trzysta razy. "Jestem przerażona! Nie bądźmy obojętni i interesujmy się wszystkim tym, co się dzieje wokół, nie tylko swoim dzieckiem, proszę reagujmy. Lepiej być przesadnie ostrożnym i zapytać czy wszystko ok, niż później płakać" - pisze jedna z matek.