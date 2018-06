Ktoś ukradł dywanik z windy. Nie będzie mógł spać spokojnie

Przedmioty znajdujące się na klatce jednego z bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno stały się łakomym kąskiem dla złodzieja. Jak się jednak okazuje, nie ujdzie mu to na sucho.

Rowery, wózki dziecięce lub nawet żarówki - pomysły na to, co ukraść z klatek schodowych są nieograniczone, a wyobraźnia chętnych do zdobycia takich łatwych łupów nieograniczona. Kogoś jednak za bardzo poniosła ułańska fantazja. Widocznie stojące na parapecie doniczki z kwiatami nie zadowoliły w pełni rabusia. Postanowił więc pokusić się na... dywanik z windy.