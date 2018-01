Kulisy działania fałszywych policjantów. "Najpierw krzyczy, żeby wywołać strach"

- Przestępca bierze książkę telefoniczną i wybiera numery stacjonarne. Zaczyna krzyczeć na rozmówcę. Chodzi o to, żeby wywołać strach i poczucie winy - mówi w WawaLove Robert Koniuszy, rzecznik komendy Śródmieście w Warszawie.

Robert Koniuszy: Oszuści często podszywają się pod policjantów z ul. Wilczej. Komenda na Śródmieściu to najbardziej popularna jednostka. Nawet dzisiaj dzwonił do mnie 67-latek z informacją o fałszywym policjancie na wolskim osiedlu.

- Od razu podejmujemy działania i zatrzymujemy takie osoby. Kiedyś dowiedzieliśmy się, że pewna pani chce przekazać fałszywemu policjantowi 40 tys. zł. Pojechaliśmy do jej mieszkania, wycięliśmy z kartek formaty papieru przypominające banknoty i włożyliśmy do koperty. Kiedy oszust przyjechał po odbiór pieniędzy, mocno się zdziwił. W drzwiach zobaczył dwóch rosłych policjantów z odznakami, którzy natychmiast go zatrzymali.

- To jest jeden model postępowania. Przestępcy często posługują się numerem telefonu kupionym za granicą. Polskie numery trzeba rejestrować. Poza tym wiele starszych osób ma telefony stacjonarne, więc numer nie zawsze się wyświetla. Zaczynają rozmowę w ten sposób: „dzień dobry, dzwonię z policji. Dlaczego pani nie odbiera wezwań? Już kilka razy wysłaliśmy do pani wezwania, żarty sobie pani robi? Zagrożone są pani pieniądze na koncie. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie. Ile ma pani na koncie?”. Ofiara oczywiście nie wie o co chodzi i jest sparaliżowana. Wtedy przestępca zaczyna krzyczeć, żeby wywołać strach i poczucie winy. Mówi, że w bankach kradną i każe iść do najbliższej placówki i wypłacić pieniądze. Taka osoba jest zahipnotyzowana. Łącznie w całym województwie mazowieckim w zeszłym roku oszuści w ten sposób wyłudzili 20 mln zł.