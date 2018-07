Kulturalny przystanek. Od teraz pasażerowie czują się jak u siebie

Stołeczne wiaty autobusowe nie grzeszą urodą. Mają przede wszystkim spełniać swoją funkcję - osłaniać przed deszczem, wiatrem, informować o rozkładzie jazdy i umożliwiać odpoczynek w oczekiwaniu na transport. Ale ten przystanek jest jedyny w swoim rodzaju...

Zdjęcie nietypowej ozdoby z ulicy Kompasowej (Praga-Południe) pojawiło się na facebookowej grupie "Uwaga, śmieciarka jedzie - Warszawa". Opublikowała je pani Justyna. - Dywan w przyzwoitym stanie. Obok kontener, w środku kanapa i (inny - przyp. red.) dywan, ale już raczej nie do odratowania - brzmi treść podpisu pod fotografią.

Zapytaliśmy autorkę wpisu, jaki sposób dywan trafił na przystanek autobusowy: - W zasadzie jest to zdjęcie mojego partnera, z którym byłam na spacerze. Obok stał kontener na gabaryty, w którym znajdowała się kanapa i jeszcze jeden lub dwa dywany w zdecydowanie gorszym stanie, niż ten rozłożony na przystanku. Zapewne ktoś chciał zrobić coś zabawnego i zaaranżował przystanek w to, co łatwo było mu wyciągnąć z kontenera. Tym samym sprawił niespodziankę przechodniom i podróżującym. Myślę, że z tego mogłaby być bardzo dobra reklama outdoorowa sklepu meblarskiego. Choć wydaje mi się, że już coś takiego było - przekazała nam pani Justyna.